المدينة المنورة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //11:29ت م0033