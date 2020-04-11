الجزائر 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد الوزير المستشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد السعيد بلعيد في لقاء تلفزيوني أن بلاده بدأت التفكير في فترة ما بعد وباء فيروس كورونا المستجد، داعياً الطبقة السياسية للانخراط في مسار الرئيس عبدالمجيد تبون لبناء نظام حكم جديد.وتحدثت عن تسلم الجزائر 30 طناً من التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية من فيروس كورونا، قادمة من الصين، مبرزةً أن العملية ستستمر خلال الأيام القادمة تلبية للطلب عليها في المستشفيات الجزائرية.وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاصابة بالوباء ( كوفيد - 19 ) في الجزائر إلى 1761 حالةً مع تسجيل وفاة 256 مصابًا بالفيروس.// انتهى //12:37ت م0040