نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأوصلت أمانة منطقة نجران التيار الكهربائي إلى ٤١٦ عمود إنارة "لـيـد"، موزعة بحي الحضن بمدينة نجران.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن ذلك يأتي استكمالاً للأعمال ومشاريع الأمانة التي تشمل إنارة قرية الصفا ومخططات شرق نجران، وتركيب الأعمدة في أحياء غرب نجران وتشمل أحياء " الغيضه"، "وزور وادعه"، "وزور آل الحارث" "والموفجة"، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة القديمة في مختلف الأحياء وعلى الطرقات وإحلال أعمدة حديثة بدلاً من التالفة.// انتهى //13:02ت م0044