بيروت 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 ابريل 2020 م واسقامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في لبنان بتطوير خطة إستراتيجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى الوكالة ككل.وأكدت ( الأونروا ) في بيان اليوم أن الخطة الإستراتيجية مستندة إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية، وهي تحدد ثماني خطوات ذات أولوية إضافة إلى ثمانية إجراءات في المواجهة مع فيروس كورونا.وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذت في إطار الخطة الإستراتيجية والمتعلقة بعملياتها وخدماتها مستندة إلى هيكلية محددة ، معربةً عن قلقها من أن يكون مجتمع لاجئي فلسطين من بين الأشد تضررًا خلال المواجهة مع فيروس كورونا بسبب العيش البائس في مناطق مكتظة.// انتهى //13:10ت م0046