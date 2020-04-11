المدينة المنورة 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م واستواصل إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مديرية صحة المنطقة، اتخاذ إجراءاتها الاحترازية في الجانب التوعوي لمكافحة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة كورونا.وتضمنت تلك الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ونشر مواد توعوية لتوضيح طرق الوقاية والمشاركة الفاعلة بدورات المرشدين الصحي وكذلك المشاركة بدورات هيئة الهلال الأحمر السعودي وإعادة تغريدات الصحة.كما تضمنت الإجراءات إنتاج العديد من الفيديوهات التوعوية المعتمدة لفيروس كورونا، وتدريب مشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية لطرق الوقاية من الفيروس وعقد العديد من الاجتماعات لتفعيل طرق الوقاية والتوعية بمرض كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل بعض البرامج التوعوية في مكاتب التعليم وعقد الاجتماعات اليومية عن طريق برنامج zoom لكل جديد لطرق الوقاية.// انتهى //13:25ت م0049