نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات رقابية على محطات تعبئة الوقود، للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة.واستهدفت الجولات الرقابية محطات تعبئة الوقود في المنطقة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة التي بدأت اليوم، على شاشات العرض الإلكترونية وعلى مضخات تعبئة الوقود، مؤكدةً استمرارية الجولات لتشمل جميع محطات تعبئة الوقود بالمنطقة وتطبيق الغرامات على المخالفين للتسعيرة.كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية.// انتهى //13:33ت م0050