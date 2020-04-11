إسلام أباد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسلقي سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم في عملية عسكرية نفذتها القوات الباكستانية بمنطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية استهدفت إرهابيين أثناء اختبائهم في أحد المنازل بمنطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأضاف أن العملية أسفرت كذلك عن مصرع اثنين من الجنود خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.// انتهى //13:36ت م0053