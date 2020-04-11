المدينة المنورة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسشاركت كشافة تعليم المهد بحزمة من البرامج التطوعية إلى جانب الجهات الحكومية، بهدف تقديم الدعم والمساندة والإسهام في توعية المواطن والمقيم للوقاية من فيروس كورونا واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.واشتملت البرامج التطوعية توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالمهد دعماً للأسر المتضررة من آثار جائحة كورونا إلى جانب تعقيم وتنظيف شاشات أجهزة الصراف الآلي.وأوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد القحطاني أن مشاركة الكشافة تأتي دعماً للعمل التطوعي وتحقيقا للشراكة المجتمعية ومساندة للجهات الحكومية والجهات المختصة في الحملة التوعوية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، وتحقيقاً لشعار ( كلنا - مسؤول ) والعمل على تجاوز هذه الأزمة -بإذن الله تعالى- .// انتهى //13:40ت م0054