سياسي / فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الأونروا إلى الإسراع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
بيروت 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 ابريل 2020 م واس
دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) إلى الإسراع بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي ، وتبني خطة طوارئ إغاثية عاجلة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وطالبت في بيان اليوم بعد اجتماعها في مخيم مار الياس قرب بيروت ، رئاسة الأونروا في نيويورك ومكتبها الإقليمي في لبنان إلى الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي المطلوب سواءً من خلال المبلغ المالي الذي حصلت عليه ( الأونروا ) في وقت سابق أو من خلال طلب الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، والبدء بشكل فوري في عمليات التوزيع لجميع اللاجئين الفلسطينيين .
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