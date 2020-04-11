بيروت 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 ابريل 2020 م واسدعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) إلى الإسراع بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي ، وتبني خطة طوارئ إغاثية عاجلة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .وطالبت في بيان اليوم بعد اجتماعها في مخيم مار الياس قرب بيروت ، رئاسة الأونروا في نيويورك ومكتبها الإقليمي في لبنان إلى الإسراع في تقديم الدعم الاقتصادي المطلوب سواءً من خلال المبلغ المالي الذي حصلت عليه ( الأونروا ) في وقت سابق أو من خلال طلب الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، والبدء بشكل فوري في عمليات التوزيع لجميع اللاجئين الفلسطينيين .// انتهى //13:49ت م0055