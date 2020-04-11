نجران 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافطة شرورة عدداً من النشاطات والبرامج التوعوية ضمن حملة "وليسعك بيتك".وأوضح الفرع أن الحملة تضمنت بث ملصقات وبروشورات توعوية وتوجيهية تتعلق بفيروس كورونا عن بعد ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والتنبيه على المارة في الطرقات والأسواق بعدت لغات بالبقاء في المنازل للوقاية من فايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالتعاون مع الجهات المختصة.وأفاد أن هذه النشاطات التوعوية التي ينفذها تأتي ضمن حملة "وليسعك بيتك " التي أطلقها صاحب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالله السند ، وتماشياً مع توجيهات معاليه، للرفع من مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم، والارتقاء بالتوعية الوقائية والتوعوية من خلال استخدام الوسائل المتاحة .//انتهى//14:49ت م0059