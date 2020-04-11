الدمام 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس, شاحنتين مخالفتين محملاتان بـ 51 طناً من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام ، وذلك أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين الصحيين.وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الشاحنتين قبل دخولهما إلى السوق ، حيث جرى العمل على فحص حمولتهما من البطاطس من قبل المراقبين المختصين ، إذ تبين من الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية وتعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.وأشارت الأمانة إلى أنه جرى إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ، مبينة بأنها مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة ، داعية المواطنين والمقيمين التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية ، مشددة أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين ، فيما سيتم تكثيف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.// انتهى //15:01ت م0061