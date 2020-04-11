صامطة 18 شعبان ١٤٤١ الموافق 11٨ أبريل ٢٠٢٠ م واسصادرت بلدية محافظة صامطة ،اليوم كميات كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها البلدية بعدد من المواقع بالمحافظة.وشدد رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات ، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.وأهاب رئيس بلدية صامطة بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //15:09ت م0063