رفحاء 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسقامت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة رفحاء، بجولات رقابية على محطات تعبئة الوقود، للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة.وشملت الجولات الرقابية محطات تعبئة الوقود في المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة التي بدأت اليوم، على شاشات العرض الإلكترونية ومضخات تعبئة الوقود.وأكد مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي استمرارية الجولات لتشمل جميع محطات تعبئة الوقود في نطاق مكتب تجارة رفحاء وتطبيق الغرامات على المخالفين.وأشار إلى أن الوزارة تدعو المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.// انتهى //15:12ت م0064