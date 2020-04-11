حفر الباطن 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسنظمت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن، بالتعاون مع صحة المحافظة ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، ترسيخاً للهدف الانساني النبيل في مجال البذل والعطاء، وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.وهدفت الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم.// انتهى//15:13ت م0065