جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسدشن مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد اليوم ، أعمال المتطوعين بمقر غرفة العمليات والفرق الإسعافية الميدانية.وأكد مدير إدارة التطوع بالفرع محمد شماخي الأعمال التي يقوم بها المتطوعون في التقديم من الخدمات ومنها التعامل مع الحالات الإسعافية منذ تلقي البلاغ وحتى ترحيله للفرقة الإسعافية , مبيناً أن العمل التطوعي في هيئة الهلال الأحمر أسهم في أعمال إنسانية عظيمة تقدم صور مشرقة لوطن معطاء بمجهودات أبنائه.وأكد سعي الهيئة بشكل مستمر لتوسيع قاعدتها من المتطوعين وتوفير بيئة جاذبة للذين يرغبون في تقديم الأعمال التطوعية , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //15:14ت م0066