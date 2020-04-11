جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى الدم بالمنطقة (شريان) أمس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامعة جازان وإدارة المختبرات وبنك الدم المركزي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان وعدد من لجان التنمية بالمنطقة تحت شعار "التبرع بالدم حياة لهم ولك".وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس مصعب بن محمد الحازمي، أن الحملة التي ستتواصل فعالياتها أسبوعين تأتي ضمن جهود الجمعية وغيرها من الجهات الصحية بالمنطقة لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للمجتمع بوجه عام ومرضى الدم بالمنطقة لتوفير الكميات الكافية من وحدات الدم بمستشفيات المنطقة من خلال العديد من الزيارات للعديد من المواقع العامة بعدد من مدن وقرى المنطقة عبر عربة طبية متنقلة وبالتعاون مع فريق طبي متكامل مكون من طلاب وطالبات الكليات الصحية بجامعة جازان.// انتهى //15:15ت م0067