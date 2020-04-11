محايل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستفقد محافظ رجال المع عبد الله بن عايض العجيري أمس, خلال جولة ميدانية, عدداً من المراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية في المحافظة يرافقه رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع, للتأكد من الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع , متابعاً جميع التدابير الاحترازية التي تطبقها المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة في الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.ونوه لعجيري بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لكل ما من شأنه العمل على خدمة المواطن والمقيم , مؤكداً مواصلة فرع وزارة التجارة بالمنطقة أعماله في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، ومواصلة الفرق الرقابية بفروع الوزارة جولاتها الميدانية، للتأكّد من التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.// انتهى //15:24ت م0068