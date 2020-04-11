رفحاء 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت الوحدة الزراعية بمركز لينة،التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية،جولات رقابية ميدانية على منافذ بيع اللحوم بأنواعها والخضار والفواكه ومنافذ بيع المواد الغذائية والسوبرماركت،للتأكد من مدى وفرتها،وللرقابة على الأسعار حفاظًا على الأمن الغذائي الصحي الآمن للجميع.وأوضحت الوحدة أن المعروض يشهد ولله الحمد وفرة كبير في جميع المنتجات وأسعارا مستقرة.// انتهى //15:26ت م0070