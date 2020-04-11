الدمام 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأنفقت جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2020م، (5.508.000) ريال، على المستفيدين من خدماتها من الأيتام والأرامل شملت الكفالات والمساعدات التعليمية وبعض المبادرات والمشاريع.وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن المصروفات تضمنت إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بـ (3.130.000) ريال، وإنفاق (1.127.000) ريال في مشروع " المسكن الآمن" ، الذي تضمن دعم إيجار المنازل وسداد فواتير الكهرباء وشراء الأجهزة الكهربائية، وإنفاق (85.000) كمساعدات تعليمية، و (48.000) ريال لتوفير أجهزة حاسب آلي للطلاب والطالبات لمواصلة التعليم عن بُعد.كما أنفقت الجمعية مبلغ (217.000) ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخراً لمساعدة مستفيدي الجمعية، وتم إنفاق (13.000) ريال مساعدات نقدية، و (930) ريالاً مساعدات صحية، إضافة الى التأمين الطبي للأيتام واليتيمات والأمهات بمبلغ (500.000) ريال، (178.000) ريال مواصلات وبرامج دراسية، وبلغت إعانة الزواج (15.000) ريال ومصروفات الزكاة (92.000) ريال .وأضاف الخالدي، أن أبرز المبادرات التي ستقوم بها الجمعية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام خلال العام 2020م، تتضمن مبادرة التمكين لريادة الأعمال يستفيد منها (30) من الأبناء والبنات للأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام، ومبادرة التمكين لسوق العمل لتهيئة (10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية، ومبادرة تمكين الأسر المنتجة وتهدف إلى تمكين (10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام، وتأسيس ودعم مشروع تجاري.وأشار إلى أن الجمعية تعمل حالياً على استكمال مشروع توفير أجهزة الحاسب الآلي لبقية الطلاب والطالبات، إضافة إلى مشاريع السلة الرمضانية وذبيحة رمضان للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، داعياً إلى دعم ومساندة الجمعية لتقديم هذه الخدمات ورعاية الأيتام .// انتهى//15:31ت م0073