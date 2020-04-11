ثقافي / جمعية الدعوة بالحوية تنفذ سلسلة من الكلمات الوعظية عن بعد
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
الطائف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس
تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية سلسلة من الكلمات الوعظية عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر.
وأوضحت الجمعية أن الدروس تشمل العديد من الكلمات ومنها خطورة الشائعات ، وتفسير قولة تعالى " ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، وشرح حديث " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس
الصحة والفراغ " ، والعمل بالاسباب المشروعة ، وتفسير قولة تعالى " ولاتلقوا بإيديكم إلى التهلكة " مشيرة إلى الكلمات الوعظية تنفذ عقب صلاتي المغرب والعشاء.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية عن بعد.
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15:33ت م
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