الطائف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد بالحوية سلسلة من الكلمات الوعظية عبر بثها المباشر من حساب الجمعية بتويتر.وأوضحت الجمعية أن الدروس تشمل العديد من الكلمات ومنها خطورة الشائعات ، وتفسير قولة تعالى " ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، وشرح حديث " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناسالصحة والفراغ " ، والعمل بالاسباب المشروعة ، وتفسير قولة تعالى " ولاتلقوا بإيديكم إلى التهلكة " مشيرة إلى الكلمات الوعظية تنفذ عقب صلاتي المغرب والعشاء.وأشارت إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية عن بعد.// انتهى //15:33ت م0074