عام / إسبانيا تسجل أدنى معدل يومي لوفيات فيروس كورونا
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
مدريد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 510 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، " خلال 24 الماضية " ، وهو أدنى معدل يومي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس تشهده إسبانيا منذ 23 مارس الماضي .
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد وصل بذلك إلى 16 ألفا و353 حالة، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة سجلت 605 حالات يوم أمس الجمعة، و 683 حالة أول أمس الخميس.
الجدير بالذكر أن المعدل اليومي لوفيات كورونا في إسبانيا كان قد وصل إلى مستوى قياسي وهو 950 وفاة في الثاني من أبريل الجاري.
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