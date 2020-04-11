مدريد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 مأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 510 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، " خلال 24 الماضية " ، وهو أدنى معدل يومي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس تشهده إسبانيا منذ 23 مارس الماضي .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد وصل بذلك إلى 16 ألفا و353 حالة، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة سجلت 605 حالات يوم أمس الجمعة، و 683 حالة أول أمس الخميس.الجدير بالذكر أن المعدل اليومي لوفيات كورونا في إسبانيا كان قد وصل إلى مستوى قياسي وهو 950 وفاة في الثاني من أبريل الجاري.// انتهى //15:59ت م0078