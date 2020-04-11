الباحة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسدشن وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري أمس, مبادرات مجتمعية مقدمة من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة الحجرة, وذلك ضمن حملة "أهلنا يستاهلون" التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة.وأكدت الجمعية أن المبادرات شملت سلال غذائية, وأجهزة إلكترونية, ومساعدات مالية, حيث بلغ عدد المستفيدين 330 مستفيداً ومستفيدة, مشيرةً إلى أن الجمعية تقوم بدورها تجاه الأيتام في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ومن الموسرين من أهل الخير في هذه البلاد المباركة.// انتهى //16:38ت م0081