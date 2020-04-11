جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأوضح المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن قرارات وزارة التعليم المتعلقة بإكمال العملية التعليمية وتوحيد آلية الاختبارات للفصل الحالي راعت مصلحة الطلاب وضمنت أفضل الخيارات لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.وبين محرق أن جامعة جازان انطلاقا من توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حريصة على تحقيق طلبتها لأفضل النتائج وتجاوز أي معوقات تواجههم بتوفير الأنظمة التعليمية المتطورة، التي تحولت معها الجامعة للتعليم عن بعد، مع ضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي ، مشيرًا إلى أن درجة الأعمال الفصلية ترصد من 80 والنهائية من 20 لكل مقرر من المقررات المسجلة للطالب في النظام الأكاديمي للفصل الثاني من العام الجامعي 1441 هـ ، وكذلك إتاحة الاعتذار عن مقرر أو أكثر، أو الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي دون قيود، ولا يحتسب من فرص الاعتذار المتاحة للطالب في المرحلة الأكاديمية، وذلك حتى نهاية دوام الخميس 30 / 8 / 1441 هـ.وأضاف محرق أن الحرمان سيرفع عن جميع الطلبة المسجلين لهذا الفصل ، مع تعديل حالة الطالب إلى منتظم، وسيتاح للطالب المرفوع عنه الحرمان الاعتذار عن المقرر في حال عدم رغبته في تطبيق عمليات التقويم. وعدم تأثر الطلبة سلباً، واحتساب المعدل للفصل الحالي لجميع الطلبة , حيث سيتم اعتماد الدرجة والتقدير الذي حصل عليه الطالب، إذا كان وزن التقدير في المقرر (أكبر من - أو يساوي) معدله التراكمي للفصل السابق ويدخل في حساب المعدل التراكمي الجديد للفصل الحالي.وأشار إلى أنه سيرصد للطالب تقدير (ناجح بدون درجة) أو (راسب بدون درجة) في المقرر، إذا كان وزن التقدير الذي حصل عليه أقل من المعدل التراكمي للفصل السابق ولا يدخل في حساب معدله التراكمي الجديد ، أما المقررات التي يرصد لها غير مكتمل IC فيكون التعامل معها من قبل الكليات بعد إكمال متطلبات المقرر في الفصل التالي ، فيما يرصد للطالب الذي ليس له معدل سابق (مثل: الطلبة المقبولين ن على الفصل الحالي أو من فصول أخرى ولديهم حركات تأجيل أو اعتذار)، التقدير الذي حصل عليه في المقرر في حال حقق درجة النجاح، ويرصد تقدير راسب بدون درجة في حال عدم تحقيقه درجة النجاح ، مفيداً أن المعدل التراكمي للفصل الحالي لا يدخل في احتساب الإنذار الأكاديمي للطلبة الذين يقل معدلهم التراكمي عن 2 .// انتهى //17:02ت م0088