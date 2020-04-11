القطيف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقّمت 2905 موقعاً بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الجاري، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة، بواسطة 200 آلية و 2369 عاملاً في اليوم الواحد، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى//.17:04ت م0089