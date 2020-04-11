أبها 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستنفذ جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الطب، مبادرة طبية مجتمعية تتمثل في تقديم استشارات طبية إلكترونية في عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين التابعين لها.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والمشاركة الوطنية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم استشارات طبية متخصصة للمرضى في عدة مجالات طبية متنوعة عن طريق قنوات التواصل الإلكترونية، وذلك للإسهام في تحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.من جهته أوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميّد، أن المبادرة تهدف إلى فتح قنوات يتواصل فيها المرضى مع الأطباء الاستشاريين في تخصصات متعددة للإجابة على استفساراتهم ويتناوب في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب والأطباء الاستشاريون من المدينة الطبية بالجامعة، مفيدً أنه تم تحديد أوقات استقبال الاستشارات في عدد من التخصصات الصحية بواقع عيادتين بشكل يومي من الأحد حتى الخميس، وذلك في تخصصات طب الأطفال (صدرية / قلب)، وطب الأسرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، إضافة إلى الطب الباطني والجهاز الهضمي.ودعا الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة الدخول على الرابط: https://medicine.kku.edu.sa/ar/medical-list وحجز موعد الاستشارة بحسب جدول الاستشارات المحدد.// انتهى //17:05ت م0090