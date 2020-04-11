أبها 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس المراكز التموينية و أسواق النفع العام و مسلخ البلدية و اسواق السمك و الخضار بمحافظة البرك ، و ذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الاجراءات الوقائية و الاحترازية .و أكد الحميدي ان الأمانة و كافة البلديات لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها .// انتهى //17:07ت م0091