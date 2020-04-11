الباحة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسوثّقت عدسة " واس " بمنطقة الباحة اليوم التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة وسط انتشار أمني متناسق، حيث كانت الشوارع والميادين والأحياء تخلو من مرتاديها استشعارا منهم بأهمية الوضع الراهن حفاظا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد الوفيات جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة الباحة بأمر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.// انتهى //17:08ت م0092