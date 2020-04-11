الرياض ١٨ شعبان ١٤٤١ الموافق ١١ ابريل ٢٠٢٠ م واسقامت مؤسسة أريس الخيرية بتوزيع ٢٠٠ سلة رمضانية على الأسر المستفيدة التابعة للمؤسسة .واوضحت رئيسة مجلس ادارة مؤسسة اريس الخيرية مها الحقباني أن المؤسسة عقدت اتفاقية مع شركة توزيع لتوصيل ٢٠٠ سلة رمضانية للأسر المستفيدة حيث أعطت المؤسسة للشركة السلال وارقام وعناوين الأسر لتوصيلها على دفعات لهم، حيث تم توزيع ١٠٠ سلة والبقية في الأيام القادمة .// انتهي //17:20ت م0093