الحديدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 إبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,871 مستفيدا، وعيادة التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 173 فردا، وعيادة الولادة 3 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 837 فردًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيديّن، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 11 حالة، وقسم الرعاية الصحية 943 مريضًا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,966 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,318 مريضا, وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.//انتهى//17:42ت م0096