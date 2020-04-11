حجة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 8 إبريل 2020م، في قسم الطوارئ 240 مستفيداً، وقسم الباطنية 219 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 28 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 160 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 987 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 36 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نُفذ 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 150 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 742 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيد واحد فقط، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 237 فردًا.// انتهى //17:45ت م0099