بريدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسينفذ التجمع الصحي بمنطقة القصيم، مبادرة نوعية لإيصال الأدوية لمرضى السكر ببريدة في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها التجمع الصحي بالقصيم للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.وأوضح التجمع أن مركز السكر والغدد الصماء ببريدة، يتواصل مع المستفيدين عبر العيادات الاستشارية سعياً لتوفير الأدوية لهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة لمراجعة المركز وذلك بالتعاون مع البريد السعودي، بالإضافة إلى تقديم المشورة الطبية للمستفيدين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أربعة أطباء استشاريين في تخصصات مرض السكر والغدد الصماء للكبار، وتخصيص عيادة افتراضية لكل طبيب في يوم محدد وبمعدل أربعة أيام في الأسبوع .// انتهى //18:48ت م0106