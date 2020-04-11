شقراء 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة شقراء خلال الأسبوع الماضي 75 جولة على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت،ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود.ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أوالموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //19:02ت م0108