الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأكدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" أن رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط التي وجهها للجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وما تضمنته من تأكيدات بشأن خطورة أوضاع نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم عدد من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية؛ تأتي في الوقت المناسب للتخفيف من معاناتهم الإنسانية في السجون الإسرائيلية؛ والحيلولة دون تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي بدأ يتفشى في إسرائيل.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري: إن الأسرى الفلسطينيين سيواجهون أوضاعاً خطيرة في ظل تفشي جائحة كورونا في إسرائيل، مشيراً إلى أن رسالة الأمين العام للجامعة العربية، للجنة الدولية بالتدخل في شأن الأسرى الفلسطينيين تأتي في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.وأكدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أنها تضم صوتها إلى صوت جامعة الدول العربية بأهمية إطلاق سراح الأسرى الفسطينيين في السجون الإسرائيلية تدريجياً وعلى دفعات لدرء خطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا؛ من أجل تحقيق الهدف الإنساني؛ مؤكدةً ثقتها بأن اللجنة الدولية ستتحرك في هذا الاتجاه من أجل دفع سلطات إسرائيل لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى.// انتهى //19:07ت م0112