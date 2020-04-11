الخرج 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة الخرج خلال الأسبوع الماضي 233 جولة على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.و استهدفت الجولات تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 38 مخالفة، 60? منها مخالفات مغالاة فيالأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفوريه على المخالفين.ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أوالموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //19:09ت م0113