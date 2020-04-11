القاهرة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، لأجل غير مسمى، بسبب استمرار انتشار فيروس "كورونا".وقال "كاف" في بيان له اليوم : في ضوء المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا، وإعلان الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ بالـ "كاف" تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر "نصف نهائي دوري الأبطال، ونصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي كانت ستلعب خلال أيام 1 و2 و3 مايو في الذهاب، و8 و9 و10 من الشهر ذاته في إطار لقاءات الإياب .وأضاف البيان أن "كاف" قرر أيضًا تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات في الوقت المناسب، مؤكدًا أنه يراقب الموقف عن كثب ويعمل مع الجهات المعنية مثل منظمة الصحة العالمية حول تأثير الفيروس على القارة.// انتهى //19:15ت م0114