وادي الدواسر 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة وادي الدواسر خلال الأسبوع الماضي 286 جولة على المنشآت التجارية، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.و استهدفت الجولات " تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبرماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 20 مخالفة، 95? منها مخالفاتمغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفوريه على المخالفين.ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أوالموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //19:34ت م0119