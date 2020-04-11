جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ، من المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اعتباراً من يوم غد وعلى مدى أسبوع على معظم محافظات المنطقة.ونبهت المديرية ، إلى أهمية توخي الحيطة والحذر ، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات ، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمدني جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان ، أن المديرية تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //20:10ت م0121