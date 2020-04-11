إسلام آباد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 مارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 4970 حالة، منها 77 حالة وفاة حتى الآن، فيما تماثلت للشفاء 762 حالة، وفقاً للإحصاءات الصادر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.وقال المركز : إنه لا تزال 4053 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي، منها 50 حالة في وضع حرج ، مشيراَ إلى أن إقليم البنجاب يعد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا حيث ارتفعت فيه حالات الإصابة إلى 2414 حالة، ثم إقليم السند الذي بلغ إجمالي المصابين فيه إلى 1318 حالة.وأضاف المركز أنه تم تسجيل 656 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و220 حالة في إقليم بلوشستان و215 في إقليم جلجت بلتستان و34 حالة في إقليم كشمير الحرة و113 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد .// انتهى //21:24ت م0129