دومة الجندل 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف خلال جولاتها على متاجر وأسواق محافظة دومة الجندل تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، للحفاظ على صحة المتسوقين من العدوى أثناء تسوقهم .عدسة "واس" تابعت اهتمام متاجر المحافظة بتوفير وسائل السلامة من المعقمات والقفازات، ومبادراتها بتوزيع إرشادات مكتوبة في مختلف المواقع داخل كل متجر، بجانب تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها، ووضع ملصقات إرشادية تحدد المكان المناسب للوقوف والمسافة التي ينبغي تركها بين المتسوقين، فيما قامت بعض محلات بيع الفاكهة والخضراوات بعرض منتجاتها مغلفة.وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة في سبيل مواجهة جائحة كورونا، وبما يضمن الحفاظ على صحة الإنسان بعون الله.// انتهى //21:40ت م0130