كابول 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس واسثمنت جمهورية أفغانستان الإسلامية إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل من جانب واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، تلبية لدعوة الأمم المتحدة.ونوهت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها اليوم بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة مكافحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشاره في الجمهورية اليمنية مؤكدة أن هذه المبادرات بلا شك تعكس عمق التضامن الإسلامي والإنساني للمملكة تجاه اليمن.وقالت " إن جمهورية أفغانستان الإسلامية ترحب بهذه المبادرة التي جاءت تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم ".وقدمت أفغانستان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - على سياساته الحكيمة في استتباب الأمن والسلام في العالم.وبهذه المناسبة وجهت أفغانستان الدعوة إلى حركة طالبان لوقف إطلاق النار وإيقاف هجماته على المدنيين حتى تستطيع الحكومة تنفيذها للخطط الموضوعة في تقديم المساعدة والخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني البريء والمنكوب الذي يواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا ، داعية المجتمع الدولي إلى تكريس جهودهم من أجل استتباب الأمن والسلام والحد من إراقة الدماء في أفغانستان.// انتهى //21:52ت م0131