بغداد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 1318 إصابة مؤكدة, بعدما سُجلت 39 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وكركوك وكربلاء وواسط والمثنى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين في بغداد والسليمانية ,مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 72 حالة.فيما سُجلت 51 حالة شفاء تام جديدة في كل من بغداد والنجف وأربيل والبصرة والمثنى ونينوى وبابل ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 601 حالة.// انتهى //22:14ت م0134