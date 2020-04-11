الجزائر 18 شعبان 1441هجري الموافق 11ابريل 2020م واسوصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1825 حالة مؤكدة بينها 275 وفاة ، وذلك بعد تسجيل 64 إصابة مؤكدة و 19 وفاة إضافية في يوم واحد، حسب المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كوفيد - 19، جمال فورار.وقال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في الجزائر، إن حالات التعافي وصلت إلى 460 حالة، مشيراً إلى تماثل 55 مصاباً للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة.// انتهى //22:36ت م0136