عام / الجزائر.. 64 إصابة جديدة و19حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية
السبت 1441/8/18 هـ الموافق 2020/04/11 م واس
الجزائر 18 شعبان 1441هجري الموافق 11ابريل 2020م واس
وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1825 حالة مؤكدة بينها 275 وفاة ، وذلك بعد تسجيل 64 إصابة مؤكدة و 19 وفاة إضافية في يوم واحد، حسب المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كوفيد - 19، جمال فورار.
وقال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في الجزائر، إن حالات التعافي وصلت إلى 460 حالة، مشيراً إلى تماثل 55 مصاباً للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة.
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