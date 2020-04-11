الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسركز منتدى مناعة الرقمي الذي انطلق اليوم على عدة مواضيع تشمل الممارسات الصحية التي تزيد من المناعة وتحمي من الأمراض، وتشمل 3 محاور هي: التفكير، السلوك، والغذاء، عبر نحو 16 ورشة عمل، يديرها نخبة من الخبراء والمتخصصين.وناقشت ورش محور التفكير كيفية التعامل مع الأخبار العالمية للكوارث والآفات، وبناء القيم الصحية، والتصور والخيال وتأثيره على المناعة والتعامل مع القلق، إضافة إلى تعقيم الأغراض الشخصية حاجة أو وسوسة زائدة.وتناولت ورش عمل محور السلوك، سبل استخدام التطبيقات الذكية في تنظيم نمط الحياة وقياس الأداء البدني، بالإضافة إلى دورة النوم تعريفها ومراحلها والعوامل المؤثرة عليها.وتأتي ورش عمل محور الغذاء للتعريف بكيفية اختيار الغذاء عبر جولة في سوبر ماركت الحي، إضافة إلى مناقشة الالتزام بالنظام الغذائي والإعداد المسبق للوجبات، وماذا يطبخ الإنسان لتقوية المناعة لنفسه وعائلته، وطرق الطبخ الصحي.وبالعودة إلى محور الأفكار، ناقش الحضور تأثير الأفكار على الجسد، ودور الإيجابية في الحماية من الأمراض، والغضب وعلاقته بالأمراض، والتحولات العالمية المتسارعة والصحة النفسية، واختلال توازن المواد الكيميائية في الدماغ وعلاقتها بالصحة النفسية.وفيما يتعلق بمحور السلوك، تناول المنتدى التحفيز الذاتي لممارسة الرياضة، التطبيقات الذكية وقياس أداء الجسم، النوم وعلاقته بالمناعة الداخلية.وناقش المنتدى في محور الغذاء المضادات الطبيعية للميكروبات، المكملات الغذائية والبدائل الطبيعية، وأي نظام غذائي يختار الشخص، وكيف تعمل المناعة وما علاقتها بالغذاء.ويحاكي المنتدى الذي يعقد بمبادرة من شركة آد، وشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى شركة "STC"، كشريك وممكّن رقمي، وتشارك وحدة التحول الرقمي كشريك تحول رقمي في المنتدى، تجربة المنتديات الواقعية، حيث يحتوي على قاعة رئيسة ومسرح للمتحدثين ومركز للاستعلامات.وصمم منتدى مناعة الرقمي بشكل تفاعلي بحيث يمكن للحضور التفاعل مع المتحدثين عبر طرح الأسئلة والنقاش معهم بسهولة وفي نفس الوقت، كما يستطيع الحضور الوصول لجميع أقسام المنتدى مثل ورش العمل ومنطقة التواصل والتنقل بينها.ويهدف منتدى مناعة الرقمي، إلى اغتنام الوقت الحالي في طرح موضوع المناعة الذي له بالغ التأثير في الصحة المجتمعية، وتثقيف المجتمع ورفع وعيه عن المناعة وتوضيح مدى أهميتها، إلى جانب تفعيل مسؤولية الفرد في تحسين صحة مجتمع بأكمله، وتقديم آليات وحلول لرفع مناعة الفرد لضمان بيئة اجتماعية صحية قادرة على مواجهة الأمراض والأوبئة.ويواصل المنتدى فعالياته يوم غدِ الأحد.// انتهى //23:37ت م0138