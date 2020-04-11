المدينة المنورة 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م واسأنهت 8100 متدربة تدريبهن في خطة التدريب عن بعد (بنات) التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة للفصل الدراسي الثاني للعام 1440 - 1441هـ .وتضمنت الخطة 62 برنامجاً تربوياً وتقنياً سُجل فيها عبر منصة المعهد الوطني للتطوير المهني بتنسيق ومتابعة وتنفيذ إدارة التدريب التربوي والابتعاث / بنات بمشاركة مكاتب التعليم وإدارات الإرشاد الطلابي والموهوبات ونشاط الطالبات والأمن والسلامة .يشار إلى أن خطة التدريب عن بعد تأتي ضمن توجه المعهد الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم للتدريب الإلكتروني المتزامن، حيث تشمل البرامج التدريبية حزمة من الدورات والورش النوعية والتخصصية التي تسهم في تأهيل القيادات والمعلمات في عدة مجالات، منها التقنية وإدارة القاعات والفصول الافتراضية والمنصات الإلكترونية إضافة إلى البرامج والمشاريع الوزارية المختلفة .// انتهى //23:54ت م0141