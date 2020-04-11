مكة المكرمة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسقدمت إدارة مكتبة المسجد الحرام دورة بعنوان (مهارات استخدام المكتبة الشاملة للباحثين والباحثات) عن بعد، في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.واستهدفت الدورة ثلاث فئات : طلاب كلية المسجد الحرام وطلاب برنامج اعتدال للماجستير ومنسوبي الرئاسة والمهتمين، كما أن المكتبة استهدفت (250) باحثاً.يذكر أن الدورة التدريبية استفاد منها (450) باحثاً بفضل من الله، وجاري إعداد دورة تدريبية تساعد الطلاب في الوصول إلى مصادر المعلومات بكل سهولة ويسر.// انتهى //23:56ت م0142