أبوعريش 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم، استقبال طلبات التسجيل في مبادرة "النقل والتوصيل التشاركي"، التي تأتي ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن المبادرة تستهدف المواطنين العاطلين من الأسر المنتجة والضمانية، بحيث يتمكن المتقدم من الحصول على سيارة والتسجيل فى شركات النقل المعتمدة ، داعيًا إلى التسجيل في المبادرة عبر الرابط الخاص بموقع اللجنة على تويتر، حيث يستمر التسجيل ثلاثة أيام.وأشار إلى الاشتراطات الخاصة بالتسجيل في أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول، وكذلك اجتياز الفحص الائتماني، والالتزام بجميع اشتراطات بنك التنمية للحصول على المنتج.// انتهى //00:08ت م0144