الرياض 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلن منظمو مسابقة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم التي تضم نخبة الأندية الأوروبية عن إلغاء نسخة عام 2020 في الولايات المتحدة وقارة آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأصدر المنظمون بياناً جاء فيه: " إن غياب الوضوح بشأن رفع قيود إجراءات التباعد الاجتماعي وبشأن الروزنامة الرياضية الدولية مع إمكانية معاودة بعض البطولات الوطنية نشاطها والاتحاد القاري (ويفا) مسابقاته في شهر أغسطس، أدى إلى استحالة إقامة كأس الأبطال خلال الصيف المقبل".وأضاف: "نحن سعداء لجلب أفضل أندية العالم وإقامة أبرز المواجهات في ما بينها الولايات المتحدة وآسيا".//انتهى//00:11ت م0145