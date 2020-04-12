أبها 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأطلقت كلية العلوم والآداب بجامعة الملك خالد في محافظة سراة عبيدة مبادرة لتفعيل التعاون بين الطالبات وعضوات اللجنة التوعوية والثقافية بالكلية، وذلك للتقليل من مشاكل الشبكات وانقطاعها ودعم الطالبات اللاتي يسكنّ في مناطق نائية قد تضعف فيها خدمات الاتصالات.وأوضحت رئيسة قسم الرياضيات القائمة على المبادرة أميرة آل ثقفان، أن هذه المبادرة التي تقام تحت عنوان "معًا لنتعلم أفضل" تهدف إلى دفع الجميع للتّكاتف، والوقوف صفّاً واحداً من أجل تحقيق تعليم عن بعد أفضل يصل إلى الجميع، إضافة إلى أهمية إيصال كل الفيديوهات والشروحات للطالبات في المناطق ضعيفة الاتصال بالإنترنت عن طريق زميلاتهن، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لدى منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الكلية، لافتة إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بشكل يومي وحتى نهاية الفصل الدراسي.// انتهى //00:13ت م0146