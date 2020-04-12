المنامة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأجرى وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالاً هاتفيًا مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات .وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع في اليمن بعد قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار، والجهود الدولية التي تبذل لاستئناف العملية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة.// انتهى //00:21ت م0148