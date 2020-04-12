الرباط 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1545 مصاباً بعد أن سُجلت اليوم 97 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 111 بعد تسجيل 4 وفيات أخرى.وقالت وزارة الصحة المغربية إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 146 شخصاً، واستبعد 6403 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات بما يعادل 29 %، متبوعة بمراكش وفاس ثم الرباط.// انتهى //00:22ت م0149